لجنة السلامة العامة تنفذ حملة تفتيشية على كافة مسالح الدواجن واللحوم ببيت لحم

بيت لحم/PNN/ نفذت لجنة السلامة العامة في محافظة بيت لحم في اطار جهودها لمراقبة الاسواق والمؤسسات المختلفة لحماية المواطنين حملة تفتيشية على كافة مسالخ الدواجن واللحوم في المحافظة.

وقال مراد حميد منسق اللجنة من محافظة بيت لحم ان الحملة شملت جميع المسالخ الخاصة باللحوم البيضاء “الدواجن ” والحمراء ” حيث تم من خلالها الاطلاع على كافة الاجراءات الوقائية والصحية وظروف العمل واجراءات السلامة العامة ومدى اتباع هذه المسالخ لكافة الاجراءات التي تضمن السلامة العامة للمواطنين.

واشار حميد الى ان الجولة شملت المسالخ حيث تم خلالها الاطلاع على سير العمل وتوجيه ادارات المسالخ والعاملين فيها لافضل وانجع صور واليات العمل الامثل في مجالات العمل سواء تلك التي تتعلق بالصحة وحفظ اللحوم ونقلها اضافة الى الاطلاع على اليات العمل والتي تتعلق بالسلامة العامة للعاملين في هذه المسالخ.

واشار حميد ان اللجنة نفذت الجولة بحضور اعضاءها ممثلي المحافظة و مديريات الصحة والعمل والزراعة والبيئة والدفاع المدني وبلدية بيت لحم والشرطة والامن الوقائي.

واكد حميد ان هذه الجولة تاتي في اطار الحملات المتواصلة التي تنفذها لجنة السلامة العامة في المحافظة للاطلاع على مدى اتباع مختلف الجهات لتعليمات السلامة العامة كل في مجال عمله واختصاصه مؤكدا ان اللجنة ستواصل عملها المكثف حرصا على المواطنين وارواحهم.