وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات بلدات بيتين والطيبة بمحافظة رام الله والبيرة

البيرة/PNN -اطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج على احتياجات بلدات كل من بيتين، والطيبة بمحافظة رام الله والبيرة من المشاريع التنموية التطويرية.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم الخميس، مع رئيس مجلس قروي بيتين توفيق مصطفى وأعضاء المجلس، ورئيس بلدية الطيبة نديم بركات وأعضاء البلدية، كلاً على حده.

وأكد الأعرج إيلاء الوزارة أهمية بالغة للهيئات المحلية وأنها تعمل جاهدة على توفير الدعم المالي اللازم لإقامة وتنفيذ مشاريع تنموية تطويرية لها سواء كان من خلال الحكومة الفلسطينية أو الجهات والدول المانحة.

وأشار الأعرج إلى قيام الوزارة بالمصادقة على طرح (79) مشروعاً بقيمة (40) مليون شيقل لصالح الهيئات المحلية في كافة المحافظات دعما لها كمرحلة أولى وأن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.

وأوعز الأعرج للجهات ذات العلاقة بالوزارة بمتابعة الاحتياجات التي عرضت خلال اللقاءات، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة.