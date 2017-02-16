الاسيران مطير وابو الليل يعلنان اضرابهما المفتوح عن الطعام

رام الله/PNN- أعلن الأسيران جمال أبو الليل ورائد فايز مطير إضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهما الإداري، ابتداءً من اليوم الخميس.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير مطير بتاريخ 14 شباط/ فبراير 2016، فيما اعتقلت الأسير أبو الليل في اليوم التالي من التاريخ ذاته، وأصدرت بحقّهما أوامر اعتقال إداري لثلاث مرّات منذ اعتقالهما، لمدّة ستة شهور في كل منها.

ويذكر أن الأسير جمال أبو الليل هو عضو مجلس ثوري سابق في حركة فتح، فيما يشغل الأسير رائد مطير منصب رئيس مركز شباب قلنديا، وهما من مخيم قلنديا شمال القدس، وكانا قد تعرّضا للاعتقال سابقاً عدّة مرات.