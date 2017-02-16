قراقع: تسليم جثمان الشهيد الاسير محمد الجلاد غدا

رام الله/PNN- قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستسلم يوم غد جثمان الشهيد محمد الجلاد من طولكرم.

وأضاف قراقع في اتصال مع “وفا”، اليوم الخميس، ان سلطات الاحتلال ستسلم جثمان الشهيد الأسير محمد الجلاد يوم غد الجمعة على حاجز عناب قرب طولكرم الساعة الثالثة عصرا.

وكان الأسير الجلاد استشهد يوم الجمعة الماضي فــي مستشــفى “بيلنســون” الإســرائيلي متأثــرا بجروحه التي أصيب بها، في التاسع من تشــرين الثاني العام المنصرم، بعــد إطــلاق النــار عليــه مــن قبل الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن.

وكان الجلاد الذي يعاني من سرطان الغدد، أصيب بجروح خطيرة، بعد أن أطلق عليــه جنود الاحتلال زخات مــن الرصاص في بلدة حوارة جنوب مدينــة نابلس، نقل على اثرها إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية، وظل يعاني لحين استشهاده.