منطقة بيت لحم الصناعية تحتفل بافتتاح فرع البنك الاسلامي العربي

بيت لحم /PNN/ احتفل البنك الإسلامي العربي بافتتاح فرعه الجديد في منطقة بيت لحم الصناعية – هندازة بحضور مصطفى ابو صلاح ممثلا عن سلطة النقد الفلسطينية و محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري ورئيس مجلس ادارة شركة منطقة بيت لحم الصناعية المتعددة التخصصات الدكتور سمير حزبون وعاطف علاونة رئيس مجلس ادارة البنك الإسلامي العربي و سامي صعيدي مدير عام البنك، وحشد من المؤسسات الرسمية و الأهلية والشركات والمواطنين.

وفي خلال الافتتاح قال مساعد محافظ سلطة النقد مصطفى ابو صلاح إن البنك الإسلامي العربي من البنوك الإسلامية الرائدة في العمل المصرفي الإسلامي في فلسطين، مؤكداً أن هذا يدلل على أن البنك الإسلامي العربي بتطوير دائم لعمله وخدماته وتسهيلاته المقدمة للمواطنين.

وأكد على تنفيذ الخطة الاستراتيجية لنظام الدفع الالكتروني مثل خدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي والمقاصة الإلكترونية، وذلك بهدف الارتقاء في أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني وتيسير وصول الخدمات المصرفية للمواطنين كافة.

و نقل اللواء جبرين البكري تحيات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وأكد على استمرارية عمل مؤسسات السلطة على مختلف الاصعدة حتى تحقيق الاهداف الفلسطينية مؤكدا على اهمية افتتاح فرع جديد للبنك الاسلامي العربي في منطقة بيت لحم الصناعية ليقدم الخدمات المصرفية المميزة للمواطن والمصانع.

و تعهد اللواء البكري على الاستمرار في فرض الأمن و الأمان للمؤسسات و المواطنين لتحقيق الاستقرار المالي و الاقتصادي.

وتحدث الدكتور سمير حزبون رئيس مجلس ادارة شركة منطقة بيت لحم الصناعية المتعددة التخصصات عن مدى اهتمام المنطقة الصناعية بتوفير بنية تحتية قوية تسهل على المصانع اعمالها.

وشكر حزبون البنك الاسلامي العربي على افتتاح هذا الفرع الذي يسهل على المستثمرين و المواطنين معاملاتهم المصرفية.

بدوره اشار مفتي بيت لحم الشيخ عبد المجيد عطا عن أهمية المصارف والبنوك الاسلامية الى شرعية اعمال البنوك الاسلامية، مبيناً الحكم الشرعي لاعمال هذه البنوك .

وأشاد بإدارة وموظفي البنك الاسلامي العربي على جهودهم وعملهم الدؤوب وحرصهم على ان تتوافق معاملات البنك الاسلامي العربي مع شرعنا الحنيف.