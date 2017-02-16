السفير اليازجي يلتقي مدير ادارة اسيا في الادارة الاقليمية للوكالة الكورية للتعاون الدولي ‎

رام الله/ PNN- التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقتصادية الدولية السفير د. خالد اليازجي اليوم في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية، مدير ادارة اسيا في الادارة الاقليمية للوكالة الكورية للتعاون الدولي السيد جيونغ سانغهون، ومدير مكتب كويكا في فلسطين السيد تشو جيونغ شين، وبحضور فريق من المتخصصين الكوريين في مجال تكنلوجيا المعلومات .

حيث جاء اللقاء في اطار اختتام زيارة الوفد الكوري التي امتدت من 12-16 فبراير 2017 ، تم خلالها عقد عدة لقاءات متخصصة وحلقات نقاش مع فريق وزارة الخارجية من متخصصين في مجال تكنلوجيا المعلومات ، وادارة التعاون الدولي، و ادارة اسيا ، تم خلالها بحث سبل التعاون المشترك بين جمهورية كوريا ووزارة الخارجية الفلسطينية في مجال تكنلوجيا المعلومات، و بحث التفاصيل المتعلقة بمقترح مشروع مقدم من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية بخصوص أتمتة وزارة الخارجية.

في ختام اللقاء ، وقع مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقتصادية الدولية السفير د. خالد اليازجي ، مع مدير ادارة اسيا من الادارة الاقليمية للوكالة الكورية للتعاون الدولي السيد جيونغ سانغهون محضر اجتماع مشترك تم خلاله توثيق ما تم طرحه خلال الاجتماعات المكثفة على مدار الأيام الأربعة السابقة. وتم الاتفاق على تكثيف المتابعة من الجانبين في هذا الاطار.