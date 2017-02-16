البيرة: مناقشة مسودة الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة

البيرة/ PNN- ترأس وكيل وزارة الحكم المحلي مقرر اللجنة الوطنية للمتابعة والإشراف على تطوير الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة محمد حسن جبارين، اجتماع اللجنة الوطنية والذي يهدف لمراجعة مسودة الإستراتيجية الوطنية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وجرى خلال اللقاء عرض المسودة الثانية للإستراتيجية والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت من أعضاء اللجنة ومناقشتها ومنها ضرورة ربطها بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة وغاياتها، وإضافة انجازات وأدوار المؤسسات الاخرى الشريكة، وضرورة العمل على إبراز التوجهات الجديدة مثل إعادة التدوير وإنتاج الطاقة وتقليل مساحة المكبات والاستثمار فيها.

كما وتابعت اللجنة ارسال مسودة نظام إدارة النفايات الخطرة من قبل سلطة جودة البيئة لأعضاء اللجنة الوطنية لإبداء الملاحظات عليها، ومتابعة ترخيص الشركة الخاصة لمعالجة النفايات الطبية في مكب زهرة الفنجان.

كما وناقشت اللجنة أوضع مكبات النفايات في فلسطين، وضرورة العمل على إنجاز مكب نفايات رمون، بالإضافة إلى متابعة مشروع النفايات الطبية في المحافظات الجنوبية.