غرق عدد من المنازل بمياه الأمطار في غزة

غزة /PNN- غرق عدد من منازل المواطنين في قطاع غزة، اليوم الخميس، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تهطل على القطاع.

وذكرت مصادر محلية ان منزل المواطن حافظ القطشان في منطقة المغراقة غمر بالمياه، وكذلك منزل المواطن ابو جهاد العرابيد في منطقة السوارحة قرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما ادى الى تضرر اثاث المنزلين.

وينتاب القلق المواطنون القاطنون على جانبي وادي غزة خوفا من ارتفاع منسوب المياه في الوادي، الأمر الذي سيرفع من معاناتهم وسيشردهم من منازلهم.

وكانت قوات الاحتلال فتحت عبارات المياه والصرف الصحي شرق حيي التفاح والشجاعية في غزة، ما ادى الى تجمع كميات كبيرة من المياه.

كما جرى اخلاء عشرة منازل من سكانها في منطقة جورة الصفطاوي شمال غزة بسبب المياه.