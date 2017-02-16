أسرة وزارة شؤون المرأة تلتقي لإعداد الخطة التنفيذية

رام الله/PNN-افتتحت د. هيفاء الأغا وزيرة شؤون المرأة، اليوم، ورشة عمل خاصة لكادر الوزارة في مدينة اريحا ولمدة يومين، وبمشاركة كافة الإدارات والوحدات داخل الوزارة وجاء ذلك بهدف إعداد الخطة التنفيذية للوزارة في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية عبر القطاعية 2017 – 2022.

أكدت الأغا على أهمية الورشة في تقوية روح الفريق بين كادر الوزارة والذي من شأنه أن يساهم في العمل المشترك بين كافة الأدارات العامة والوحدات مما يؤدي بالنتيجة إلى بناء خطة تنفيذية شاملة وسلسة في التطبيق، واوضحت أن هذه الورشة ستحدد مهام كل إدارة عامة ومن سيقوم بماذا وكيف ومن، منعاً للتضارب وتداخل العمل بين الإدارات والوحدات المختلفة.

وركزت الأغا على أهمية توضيح كافة المخرجات للإدارات العامة والوحدات المختلفة، وأهمية ضمان إدماجها في برامج الموازنة ليتم تمويلها.

بدوره ثمن بسام الخطيب وكيل الوزارة الجهد المبذول من قبل كافة الموظفات والموظفين في الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتي بدورها تخدم قضايا النساء.

وعلى مدار اليومين سيتم عرض مخرجات عمل كل الإدارات والوحدات للوصول إلى الخطة التنفيذية الشاملة للوزارة.