وفاة العقيد محمد العارضة في دمشق اثر نوبة قلبية

جنين /PNN– توفي اليوم الخميس، في العاصمة السورية دمشق المناضل المبعد العقيد محمد حلمي العارضة؛ جراء نوبة قلبية حادة.

والراحل كان ينتمي لصفوف حركة فتح، وقد التحق في صفوف الثورة الفلسطينية منذ سبعينيات القرن الماضي، وعمل في لبنان وسوريا، وأبعد سنة 1974 الى دمشق، وشارك في معارك الثورة الفلسطينية في

لبنان منذ عام 1979 وحتى عام 1982، وتقاعد على رتبة عقيد، وشارك في مؤتمر حركة فتح السادس، وقد منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عودته إلى أرض الوطن، وعرف عنه الانضباط والتفاني والالتزام بالخط

الوطني الملتزم.

وتم تشييع جثمانه اليوم، في مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك، وهو شقيق المرحوم العقيد في جهاز المخابرات العامة المرحوم رفيق العارضة.

يذكر أنه تم فتح بيت عزاء للراحل في ديوان آل العارضة في مسقط رأسه في بلدة عرابة بجنين.