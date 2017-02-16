نادي قلقيلية الاهلي يختتم دورة “القيادات الشابة” في جامعة القدس المفتوحة

قلقيلية /PNN-اختتم مركز مصادر التنمية الشبابية / نادي قلقيلية الاهلي وضمن مشروع الشراكة مع الشباب الذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة ايركس “IREX” وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID دورة “القيادات الشابة” بالشراكة مع جامعة القدس المفتوحة فرع قلقيلية ، وذلك الاربعاء الموافق 15/2/2017 داخل الحرم الجامعي.

وهدفت الدورة التي ضمت (25) طالباً وخريجاً من كلا الجنسين، والتي أدارها المدرب أ. محمد منصور، إلى الخروج بمبادرات شبابية تستهدف المجتمع والطلبة، وتعددت موضوعاتها فتناولت موضوع التعلم بالخدمة، وربط التعليم بالخدمة والقيادة واستكشاف قضايا وتحليلها، واليات التخطيط للمبادرات الشبابية وتطبيق مهارات الحشد الجماهيري والاستقطاب. كما وهدفت إلى تنمية قدرات الطلبة والخريجين، واستيعاب طاقاتهم وإيصال أصواتهم إلى المهتمين لتبني مبادراتهم، وإشراكهم بالحياة المجتمعية والعملية ، واستنباط الأفكار الإبداعية، ومهارات الاتصال والتواصل.

وحضر حفل التخريج كل من مدير الفرع د. جمال رباح الذي أشاد بدوره بعمل قسم شؤون الطلبة ووحدة متابعة الخريجين التي لا تألوا جهدا في سبيل تقديم كل ما هو جديد لطلبتها على الصعيد التدريبي مباركا لهم هذا الدور الريادي وداعيا إياهم إلى المزيد من العطاء لخدمة هذا الصرح الأكاديمي الذي يعتبر بمثابة منارة يهتدي بها من ضل سبيله.

وشكر خالد الأقرن المساعد الإداري للنادي الأهلي باسم ادارة النادي جامعة القدس المفتوحة على تعاونهم الكبير والوثيق مع النادي مثمنا دور قسم شؤون الطلبة ووحدة الخريجين بالجامعة على هذا التعاون والذي من خلاله تعم الفائدة على طلابنا وطالباتنا من خلال هذه الدورات.

وحضر الاختتام كل من أ. امجد سليم ر. ق شؤون الطلبة و أ. بلال كساب منسق وحدة الخريجين و أ. خالد الاقرن المساعد الإداري للنادي والطلبة المشاركين.

يذكر أن الدورة بواقع 25 ساعة تدريبية، وأن وحدة متابعة الخريجين تسعى جاهدة إلى عقد دورات وأنشطة لامنهجية بالتعاون مع المؤسسات التدريبية المختلفة لتؤهل الطلبة والخريجين للدخول إلى سوق العمل.