الأعرج يبحث مع مؤسسة (GIZ) الألمانية استمرار دعم الهيئات المحلية

البيرة /PNN- بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج مع مدير مشروع الإصلاح في قطاع الحكم المحلي في مؤسسة التعاون الألماني (GIZ) هانز فروهاوف، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، استمرار دعم البرنامج للهيئات المحلية لتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والإرتقاء بمستواها.

وأشاد فروهاوف بالشراكة التي تربط البرنامج مع العديد من الإدارات العامة في الوزارة والتي تهدف بمجملها إلى بناء القدرات، والتطوير والإصلاح في قطاع الحكم المحلي.

وتطرق فروهاوف إلى تدخلات المؤسسة في برنامج تحسين خدمات الحكم المحلي (LGSIP)، والجزئية المتعلقة ببناء القدرات ورفع قدرات الطواقم العاملة في المجالس القروية، بالإضافة لمناقشة مذكرة التفاهم التي سيجري العمل على توقيعها بين الوزارة وكافة الشركاء الداعمين لهذا التدخل لتعزيز العمل المشترك والتنسيق والتعاون لضمان نجاح برنامج (LGSIP).

وأشار فروهاوف إلى بدء العمل على تطوير الموازنات المقروءة بالتعاون مع مجموعة العمل الوطنية وكذلك بعض النشاطات الخاصة بالمسائلة المجتمعية.

بدوره، أعرب الأعرج عن استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات الممكنة والتعاون الكامل مع مؤسسة التعاون الألمانية، معرباً عن أمله في استمرار الدعم المقدمة للهيئات المحلية من أجل بناء قدرات الطواقم العاملة وتطويرها.

وأكد الأعرج أهمية التنسيق المشترك مع الوزارة في كافة البرامج والمشاريع التي تنفذها الجهات والدول المانحة من أجل ضمان الإشراف المباشر للوزارة عليها وتوجيهها بالشكل الصحيح.

هذا وجرى استعراض عمل مجموعات العمل الوطنية التي تقودها الوزارة بالشراكة مع البرنامج في مجالات التخطيط والاصلاح المالي والمسائلة المجتمعية وغيرها، حيث تم بحث مراحل عملية الاصلاح في التخطيط التنموي الاستراتيجي والمعلومات المكانية وبوابة الهيئات المحلية.