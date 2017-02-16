نصرالله: صواريخنا قادرة على ضرب مفاعل ديمونا وخزانات الأمونيا

بيروت/PNN – كشف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عن “قدرة صواريخ المقاومة ضرب مفاعل ديمونا وخزانات الأمونيا حيثما كانت موجودة في فلسطين المحتلة”.

ودعا السيد نصر الله في كلمة له في ذكرى الشهداء القادة في المقاومة “إسرائيل” إلى تفكيك مفاعل ديمونا النووي، مؤكداً أنه بات بإمكان المقاومة تحويل التهديد النووي الإسرائيلي إلى فرصة لتهديد الكيان ومستوطناتها”.

وقال نصر الله: إن المقاومة الإسلامية الأخيرة قادرة على الوصول إلى خزانات الأمونيا وإلى أي مكان نقلت إليه.

وعن التهديدات الإسرائيلية لشن حرب على لبنان، لفت نصر الله، الذي لم يستبعد احتمال الحرب، إلى أن التهويل الإسرائيلي بالحرب على لبنان وسيناريوهاتها ليست بالأمر الجديد بل هي تهديدات متواصلة منذ عام 2006، فضلاً عن أن الغطاء الأميركي متوفر دائماً، بغض النظر عن التغير في الإدارة الأميركية، مؤكداً جهوزية المقاومة دائماً.

وأضاف: الغطاء العربي لشن إسرائيل حرباً على لبنان موجود دائماً وهو أكبر من الغطاء الذي كان متوفراً خلال حرب 2006، مضيفاً إن بعض الدول العربية اليوم مستعد لتمويل حرب إسرائيلية على لبنان، مؤكداً أن ما يردع إسرائيل عن شن عدوانٍ على لبنان هو قوّة المقاومة والبيئة الداخلية اللبنانية.

الأمين العام لحزب الله قال إن التقديرات الاستراتيجية الإسرائيلية الأخيرة التي وضعت حزب الله في المرتبة الأولى من حيث مصادر التهديد لإسرائيل “مدعاة فخر للمقاومة”.

واشار السيد نصر الله الى “اننا اليوم نشهد آخر فصل من فصول تصفية القضية الفلسطينية، والانظمة العربية تسارع للتطبيع مع العدو واقامة علاقات مع الكيان الغاصب. وسأل اين الموقف والجواب العربي على ممارسات العدو الصهيوني؟ جواب حكام العرب هو المزيد من القتل في اليمن والبحرين وسوريا والتآمر على ايران.

وأكد السيد نصر الله ان “المقاومة هي التي ستحرر المقدسات ومن أهم أشكال المقاومة في فلسطين اليوم هي انتفاضة القدس التي يجب ان تتواصل وتستمر”.

وفي سياق الحديث عن المقاومة وبطولاتها أمام هشاشة العدو، قال “في غزة 2014 حاول لواء غولاني وهو من افضل الوية النخبة في العالم ان يدخل حي الشجاعية في غزة واذ به يمزق ويذل ويفشل في حي واحد من قطاع غزة المحاصر والمكشوف، موجهاً سؤاله للعدو: الويتكم هذه اذا جاءت الى جنوب لبنان ماذا سيحصل لها؟