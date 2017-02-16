اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً تحضيراً لاستضافة تصفيات المجموعة الثالثة من كأس آسيا للسيدات

وأوضحت نائب رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة، سوزان شلبي، خلال ترؤسها الاجتماع، أن الهدف من عقد هذا الاجتماع، تشكيل لجنة تنظيمية من قبل الإتحاد تكون قادرة على عكس صورة مشرفة عن فلسطين وقدرتها على تنظيم واستضافة مثل هذه البطولات الإقليمية الهامة، بشكل ينافس العديد من الدول المُستقلة وذات الإمكانيات الكبيرة خاصة في ظل التهديدات والمضايقات المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل دوماً على تشويه صورة فلسطين، وإيجاد نوع من الخوف والرهبة لدى المنتخبات الشقيقة والصديقة من زيارة فلسطين واللعب على أرضها.

وأكدت شلبي أن اللجنة التنظيمية ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل دوري حتى موعد انطلاق التصفيات في الثالث من شهر نيسان/أبريل المقبل، بمشاركة جميع مسؤولي لجان العمل المختلفة المكونة من اللجنة الفنية، المالية، التسويق والتذاكر، الإعلامية، الطبية، الأمن والبرتوكول، التنسيق والاتصال، وذلك لضمان تنظيم احترافي وحضور أكبر حشد جماهيري لهذه البطولة الهامة.

وفيما يلي جدول مباريات المجموعة الثالثة التي ستسضيفها فلسطين: