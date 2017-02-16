مظاهرات احتجاج امام جلسة مجلس النواب الخاصة بتعيين فريدمان سفير واشنطن باسرائيل

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ قالت وسائل الاعلام العبرية ان مظاهرات حاشدة نظمت امام مجلس النواب الامريكي اليوم الخميس خلال الجلسة الخاصة بمناقشة تعيين ديفيد فريدمان سفيرا للولايات المتحدة باسرائيل

وقال موقع واللا العبري ان المئات من المناصرين للقضية الفلسطينية شاركوا بمسيرة امام مقر مجلس النواب الامريكي ورفعوا الاعلام الفلسطيني منددين بتعيين فريدمان سفيرا للولايات المتحدة الامريكية في اسرائيل

و وصف المشاركون في المسرة التي تم فيها رفع اعلام فلسطين ولافتات تندد بتعيين فريدمات فيما هتف المشاركون فيها فريدمان مجرم حرب