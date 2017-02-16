ايران لترامب: اسرائيل هي الخطر الحقيقي على الشرق الاوسط

بيت لحم/PNN/ قالت وسائل الاعلام العبرية ان المسؤولين في ايارن وجهوا انتقادات حادة لتصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ردا على ما قالوه في المؤتمر الصحفي عقب لقائهم يوم امس في البيت الابيض.

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية باهرام قاسمي ان اسرائيل هي الخطر الاكبر على منطقة الشرق الاوسط والعالم لانها تملك مئات الرؤوس الحربية القادرة على حمل رؤوس نووية “.

واشار المتحدث الايراني :””إن النظام الصهيوني يشكل أكبر تهديد للسلام والأمن في المنطقة والعالم لانه يملك المئات من الرؤوس النووية”،

وسائل الاعلام الاسرائيلية قالت انه وعلى ما يبدو فان رسالة الرئيس الامريكي بتصريح بالامس الذي انتقد فيه الاتفاق النووي مع ايران مما دفع المسؤولين الايرانيين للرد على تصريح نتنياهو وترامب حول خطر ايران النووي.

واارت وسائل الاعلام العبرية انها ترى في التصريحات الايرانية رسالة تؤكد حجم الضغط الذي تعيشه طهران نتيجة تغيير الموقف الامريكي عقب انتخاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب.