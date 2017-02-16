شعث : حل الدولتين اساس انهاء الصراع .. ونتنياهو لا يريد سلاما حقيقيا

القدس /PNN-اكد مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث اصرار القيادة الفلسطينية على خيار حل الدولتين كاساس لحل الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي ، مشيرا الى التزام المجتمع الدولي لهذا

الخيار خلال مؤتمر باريس بحضور اكثر من سبعين دولة .

وشدد شعث خلال لقائه سفراء مصر والمغرب وتونس وجنوب افريقيا، كلا على حدة ، على اهمية تصدي المجتمع الدولي لسياسات الاحتلال الاستيطانية واجبارها على احترام الشرعية الدولية .

واضاف ان موافقة حكومة الاحتلال على قانون تسوية المستوطنات غير شرعي ومرفوض دوليا ، تسعى اسرائيل من خلاله لسلب مزيدا من الارض الفلسطينية وفرض امر واقع .مؤكدا صمود شعبنا في مواجهة

الاحتلال وسياساته العنصرية التي يقودها نتنياهو واليمين المتطرف الذي يريد بلع كامل الضفة الغربية .

وشدد شعث على ضرورة تبني الدول العربية والصديقة لموقف حازم في هذه المرحلة لمجابهة المشروع الامريكي – الاسرائيلي .