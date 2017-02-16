40 عائلة ستشارك بالبرنامج الرياضي “دوري الحارات المقدسية”

القدس/PNN-أعلنت قرابة 40 عائلة مقدسية مشاركتها في دوري الحارات المقدسية “نسخة العائلات”، والتي تحمل عنوان “نحن أصحاب الأرض” الذي سيقام على ملعب جمعية برج اللقلق.

وأكد مدير البرنامج الرياضي في جمعية برج اللقلق المجتمعي المدرب نهاد زغير في تصريح صحفي أن البطولة تهدف إلى تعزيز التواصل والترابط العائلي المقدسي وفتح مساحات من التواصل الحر والمباشر ما بين شباب العائلات المقدسية داخل المستطيل الأخضر.

وأشار إلى أنه سيتم بعد كل مباراة عقد جلسة ما بين العائلات المشاركة لفتح النقاش والحوار ما بين العائلات لتوطيد العلاقات.

وأوضح أن سحب قرعة البطولة سيتم مساء الأحد المقبل في مقر جمعية برج اللقلق، وكذلك سيتم العمل على تشكيل اللجنة الفنية ووضع النقاط الواضحة لنظام البطولة بحضور مندوبي العائلات المشاركة.

وأشار إلى أن باب التسجيل مفتوح للعائلات المقدسية للتسجيل والمشاركة في الدوري حتى يوم القرعة “الأحد 19/2/2017” الساعة 5:30 ما قبل سحب القرعة الرسمية للدوري.