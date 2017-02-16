نادي جلبون الرياضي يفتتح صالة لكمال الاجسام واللياقة البدنية بدعم من المجلس القروي

جنين/PNN/افتتح نادي جلبون الرياضي “شرق جنين ” صالة كمال الاجسام واللياقة البدنية في القرية بدعم وتمويل من المجلس القروي ومساهمة النادي، في خطوة تاتي لاعادة تفعيل النادي وتعزيز دور الشباب في القرية .

وقال رئيس مجلس قروي جلبون صلاح ابو الرب خلال كلمة الافتتاح ان النادي في القرية استطاع بمساندة الاهالي والمجلس من اعادة وترميم النشاطات الرياضية في القرية والتي كان ابرزها تاسيس واعادة تشكي فريقي كرة القدم والطائرة في القرية، الامر الذي يسجل لاعضاء الهيئة الادارية الجديدة في النادي.

وناشد ابو الرب المؤسسات الراعية للرياضة ودور الشباب بان تقف الى جانب النادي علما بأنه بحاجة لكثير من المساعدات، في ظل ما يعانيه اهالي القرية من خناق يلتف على جميع الجهات يتمثل بالجدار والاستيطان .

من جانبه حيا كمال ابو الرب نائب محافظ جنين النادي على نشاطه في المرحلة السابقة ، واشاد بدور الشباب في القرية وفي فلسطين بشكل عام لما للشباب من دور في كل محطات الشعب الفلسيطين على مدار سنوات نضاله مع الاحتلال.

وثمن نائب المحافظ الجهود المبذولة من قبل النادي خصوصا في ظل الوضع الذي تعيشه القرية وهي محاطة بثلاث مستوطنات من ثلاث جهات، كما ان جدار الفصل العنصري عاد والتهم الاف الدونمات من اراضيها.

بدوره ابدى يوسف الزعبي ممثل المجلس الاعلى للشباب في الشمال كل الدعم والتاييد للنادي في جهوده وخططه المستقبلية.

كما تعهد الزعبي بتوفير الدعم اللازم للنادي وخصوصا في انهاء اعمال الملعب الخماسي لكرة القدم في القرية.

وشكر رئيس نادي جلبون نافع ابو الرب الحضور مثمنا في الوقت ذاته كل اشكال الدعم التي ابداها الحضور .

من جانبه اعلن رئيس منتدى شارك الشباب كفاح سرور عن افتتاح غرفة تعليمية في القرية بدعم من شارك وستكون مجهزة بكافة الوسائل التعليمية اللازمة .