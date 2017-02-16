المندوب الامريكي بمجلس الامن: ادارة الرئيس ترامب ما تزال تدعم حل الدولتين

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ قالت المندوبة الامريكية بمجلس الامن ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب واداته ما يزالون يدعمون خيار حل الدولتين.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي اليوم الخميس ان ادارة ترامب لا تزال تدعم حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يساعدنا نرى قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وكانت هالي تتحدث خلال كلمة لها في جلسة خاصة لمجلس الامن خصصت لبحث الصراع الإسرائيلية الفلسطينية، وقالت بوضوح: “نحن ندعم حل الدولتين، ولكن نحن نفكر خارج الصندوق.”

وتاتي تعليقات هالي بعد التصريحات للرئيس الامريكي دونالد ترامب حول حل الدولتين يوم امس الاربعاء في مؤتمر صحفي مشترك في البيت الابيض مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حي ثقال انه يمكن ان يتعايش مع ل الدولتين او حل الدولة الواحدة وساكون سعيدا حال اتفاق الطرفين على دولة واحدة او دولتين”.

وكان الحل القائم على دولتين ركيزة أساسية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ سنوات.