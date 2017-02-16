ضبط شاحنة بضاعة من انتاج المستوطنات

رام الله /PNN_ ضبط طواقم الضابطة الجمركية بمحافظة سلفيت اليوم الخميس شاحنة محملة ببضائع المستوطنات.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الشاحنة بناء على معلومات و متابعة للشاحنة اثناء دخولها وخروجها من مستطوطنة إرائيل، وتمكنت الطواقم من ايقافها وتفتيشها حيث تبين

انها تحمل 11 مشتاح من العاب الاطفال وبحضور جهات الاختصاص في وزارة الاقتصاد الوطني تم التحفظ والتحرز على الشاحنة والبضاعة المخالفة وفقا للقرار بقانون رقم 4 للعام 2010 الخاص بمنع تداول والاتجار

ببضائع المستوطنات لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة .