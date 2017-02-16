دراسة: المتزوجون أقل توترا من غيرهم

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن الأشخاص المتزوجين يشعرون بالتوتر بنسبة منخفضة، وذلك مقارنة مع من هم غير متزوجين أو المطلقين والأرامل.

وتبين من الدراسة التي أجراها علماء النفس في جامعة كارنيغي ميلون في بنسلفانيا، أن لأشخاص المتزوجين لديهم نسبة منخفضة من هورمون الكورتيزول المسؤول عن مستويات التوتر في الجسم، وفقًا لموقع “Globalnews”.

وأكد العلماء أن انخفاض نسبة التوتر لدى الأزواج لا تزال أسبابها غير واضحة، وانخفاض الكورتيزول في الدم عند المتزوجين يجنبهم من الإصابة بأمراض القلب ومرض السرطان.

وأشاروا إلى أن ارتفاع نسبة الكورتيزول في الدم، يؤدي إلى مشاكل صحية متعدّدة من بينها الكآبة والقلق وأمراض أخرى.