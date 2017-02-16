توقعات النجوم والابراج لليوم الجمعة

جاءت توقعات الابراج، اليوم الجمعة 17 شباط /2 ، 2017 على النحو التالي:

برج الحمل الجمعة 17 فبراير

اما عن حظك اليوم برج الحمل ،

اليوم تظهر عليك جرأة كبيرة و تفيض بالطاقة. ابحث عن بعض العمل! اترك صغار الأمور لضيّقي الأفق ، فأمامك سمك أكبر ، وبطاقتك النارية، يمكن أن تجعل أيّ شيء يحدث. فقط ركز الاهداف الكبيرة التي تستحق العمل و التعب و ستجد الطريق الصحيح .

برج الثور الجمعة 17 فبراير

اما عن حظك اليوم برج الثور ، سوء التفاهم بينك وبين شريكك سيتبدد بسرعة ، وسمائك الغرامية ستصبح مشمسة ثانية ، إذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة.

سترى فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك ، ستجد حلولاً جيدة لمشاكلك العائلية ، اتخذ أسلوب حياة أكثر رويّة .

برج الجوزاء الجمعة 17 فبراير

اما عن حظك اليوم برج الجوزاء ، لأنك صرفت مالك بدون حساب وعلاوة على ذلك صرفته على الأدوات التي ربما لا فائدة منها ، لذا ستجد نفسك الآن في حالة مالية صعبة جداً وستشعر بندم مؤلم.

الحل هو باتخاذ بعض الاجراءات السريعة و الاحتياطية تحسبا لهذه الفترة العائلة سوف تدعمك لتخطي الأزمة .

برج السرطان الجمعة 17 فبراير

اما عن حظك اليوم برج السرطان ، لا تثق بعض الأشخاص الذين يخفون نواياهم الحقيقية عنك ، أنت تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا وقتك.

بالصدفة ، سوف لن تأخذ مدة طويلة لحصولك على جائزة ، مما سيحفزك أكثر ، في العائلة هنالك بعض التغيير من الطرف الآخر قد يكون سببه الغيرة.

برج الأسد الجمعة 17 فبراير

اما عن حظك اليوم برج الأسد ، انهض ودافع عن حقوقك فأنت تستحق الأفضل ، كل الأنظار موجهة إليك اليوم ، عليك أن لا ترتبك و أن لا تحس بالرهبة.

اتخذ خطوات جريئة و آراء قوية ، اتبع حدسك فهو لن يخذلك ، لا تقع فريسة الضعف فخذا الوقت غير مناسب لذلك .

برج العذراء الجمعة 17 فبراير

اما عن حظك اليوم برج العذراء ، ستكون عرضة لبعض الأمراض الطبيعية و بشكل خاص إلى اضطرابات الجهاز الهضمي ، أبعد كل ما تشك بأنه ممرض.

و خصوصا المأكولا ت التي سببت لك سابقا مشكلة صحية حاول ان تمتع بالطبيعة اكثر ابحث عن مكان هادئ لتمضية بعض الوقت اليوم.

برج الميزان الجمعة 17 فبراير

اما عن حظك اليوم برج الميزان ، تمتلك أفكاراً غير عادية و ربما في أكثر من مجال واحد ، عجل باستغلالها ، ستقوم بمحاولة لتقوي محيط عائلتك.

لعمل ذلك ، لن تتردد في إثارة مناقشات حميمة وفي إعطاء الكلمة إلى كل شخص لكي يحل بعض المشاكل الأساسية.

برج العقرب الجمعة 17 فبراير

اما عن حظك اليوم برج العقرب ، النجوم ستساعدك في حل صعوباتك الصغيرة على الصعيد العاطفي ، سوء التفاهم بينك وبين شريكك سيتبدد بسرعة، وسمائك الغرامية ستصبح مشمسة ثانية.

العمل يبدو في وضع متحسن تدريجيا لا تقلق من انه لا توجد جائزة سريعة لك ستحصل عليه لاحقا .

برج القوس الجمعة 17 فبراير

اما عن حظك اليوم برج القوس ، احذر من الأوهام : ابق صامداً في قراراتك ومخلصاً لآراء مجموعتك ، علاقة غرامية ستتحول إلى علاقة صداقة ، ستكون بصحة ممتازة و مرح ممتاز ومعنويات عالية.

لديك فرصة لازدهار شخصيتك ، تطلعاتك المادية ورغبتك في التوسع ستسمح لك بإنجاز بعض النجاحات.

برج الجدي الجمعة 17 فبراير

اما عن حظك اليوم برج الجدي ، انت في قمة نجاحك العملي و المالي لا تفوت فرصة ان تكون سعيدا بما انجزته ابتعد عن الامور التي تجعلك تحس بالضغط النفسي و حاول ا تتمتع اكثر بحياتك التي اضعت الكثير منها في سبيل الوصول الى هذا الهدف انت شخص مرموق عاطفيا الحب بانتظارك لا تفوته الآن .

برج الدلو الجمعة 17 فبراير

اما عن حظك اليوم برج الدلو ، تصرفك مثل الفلفل ، يضيف قليلاً من نكهة التوابل ، لكن إذا أكثرت منه أكثر من اللازم ، فيمكن أن يكون مزعجاً ويجعلك تعطس مثل المجنون.

كن متسامحاً ، جد المرح في المكان ، لا تدع الافكار السوداء تخيم على علاقاتك اليوم ابحث عن كل ما مبهج و جديد .

برج الحوت الجمعة 17 فبراير

اما عن حظك اليوم برج الحوت ، تعلم أن تتحمل الآراء والناس المختلفين ، بل أكثر من ذلك ، تعلم أن تفهمهم ، أنت مرتبط بوجهة نظر معينة.

لكن أن تدخل صراعاً حولها فقط ، فهذا ليس الطريق الصحيح الآن ، حاول أن تتفق مع الاصدقاء و الزملاء في العمل كي تتمكن من تحقيق امانيك .