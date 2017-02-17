الاحتلال يقرر مصادرة أرض ملكية خاصة في سلوان

القدس/PNN – قررت بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس مصادرة قطعة أرض لعائلة غزلان- العباسي في شارع العين ببلدة سلوان، بحجة تحويلها “للمنفعة العامة”.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان في بيان صحفي الليلة الماضية، أن طواقم البلدية اقتحمت سلوان وعلقت يافطة على أرض خاصة باللغتين العربية والعبرية كتب عليها ” أمر استخدام قطعة أرض فارغة من أجل تنفيذ أشغال بستنة”، كما أرفقت معها خارطة تظهر موقع الأرض.

وأوضح المركز أن الأرض تعود لعائلة غزلان وتبلغ مساحتها حوالي 300 متر مربع، ومصنفة حسب بلدية الاحتلال “أرض خضراء” يمنع فيها البناء.

ووفق قرار بلدية الاحتلال في القدس، فإن استخدام ومصادرة الأرض مؤقت لمدة 5 سنوات، وذلك استنادا إلى المادة 2 من قانون “السلطات المحلية –استخدام مؤقت لقطع الأرض الفارغة”، وسيتم فيها زراعة الأشجار وتركيب شبكات للري وتركيب معدات والعاب، وحسب القرار فإنه يحق لمالك الأرض تقديم اعتراضه على أمر المصادرة خلال 90 يوماً.

وبدوره، أعلن المواطن محمد غزلان- العباسي أحد ورثة الأرض، عن رفضه لقرار المصادرة، مضيفا: “سأتوجه للمحاكم للاعتراض على قرار مصادرة الأرض حتى لو كان بشكل مؤقت، وإذا كانت الأرض ستحول إلى منفعة عامة ولمصلحة أهالي بلدة سلوان، نحن نقوم بزراعتها ووضع الألعاب والمقاعد فيها.”

يذكر أن بلدة سلوان تقع إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك، وتُعد من أكبر البلدات الفلسطينية مساحة وأقدمها وأكثرها قربا من المسجد الأقصى المبارك، إذ لا يفصل بين مدخلها الشمالي( حي وادي حلوة)، والمسجد إلا سور القدس الجنوبي.