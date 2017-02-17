حالة الطقس: اجواء صافية وشديدة البرودة

رام الله/PNN – تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف وشديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت الأرصاد الجوية: ويكون الجو يوم غد السبت، صافيا بوجه عام وشديد البرودة في ساعات الصباح إلى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل صافيا بوجه عام وباردا في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الارصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤيا الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن حدوث الصقيع والانجماد في ساعات الصباح الباكر من يوم غد السبت.