قسم الهندسة الميكانيكية ينظّم لقاء ترحيبياً لطلبة التخصص

طولكرم/PNN – نظّم قسم الهندسة الميكانيكية وهندسة الميكاترونكس التابع لكلية الهندسة والتكنولوجيا لقاءً ترحيبياً ضم الطلبة والمحاضرين في القسم إضافة للأقسام الأخرى. هدف اللقاء إلى تعريف الطلبة بطبيعة التخصص وفروعه وبرامجه الأكاديمية المعتمدة، وموادها النظرية والعملية وإجابة استفساراتهم. تم اللقاء بحضور رئيس القسم د. فتحي عناية، وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في الجامعة، وعدد كبير من طلبة التخصص والكلية.

وبدوره، أوضح د. عناية أن عقد مثل هذه الأنشطة التعريفية يهدف إلى التركيز على إفادة الطلبة وتقديم المعلومة الصحيحة المتعلقة بالجامعة وكلية الهندسة وخاصة قسم الهندسة الميكانيكية. إضافة إلى تقديم النصائح الهامة للطلبة الجدد وتعريفهم بالخطة الدراسية التي تعتبر الوسيلة المثلى للوصول لمرحلة التخرج.

وتخلل اللقاء عرضاً قصيراً للتعريف بالتخصصين وأهميتهما في سوق العمل الفلسطيني والخارجي.

وبيّن د. عناية أن لتنظيم مثل هذه الأنشطة أثراً إيجابياً وهاماً في تعميق أواصر التواصل بين الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في القسم.

كما أكد على الاهتمام الذي توليه إدارة الجامعة لدعم وإنجاح النشاطات التي من شأنها تعزيز ثقافة التواصل بين الأساتذة والطلبة مما يسهم في رفعة وتطور العملية الأكاديمية.

حيث تلا ذلك جلسة حوار مفتوحة تم خلالها الرد على استفسارات الطلبة. واختتم اللقاء بفقرة أسئلة علمية وترفيهية وتم توزيع جوائز عينية تشجيعية.