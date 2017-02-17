نتنياهو:”احتفاظ اسرائيل بالسيطرة الامنية غرب نهر الاردن يعتبر شرطا ضروريا لتحقيق السلام”

واشنطن/PNN – ذكرت الاذاعة العبرية العامة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح لشبكة التلفاز الامريكية فوكس خلال مقابلة اجرتها الليلة الماضية معه ان “احتفاظ اسرائيل بالسيطرة الامنية غربي نهر الاردن يعتبر شرطا ضروريا لتحقيق السلام بين اسرائيل والفلسطينيين” .

واضاف انه يتعين على الفلسطينيين الاعتراف بدولة اسرائيل كدولة الشعب اليهودي بغض النظر عن مسالة الحدود الامر الذي لا يزال الفلسطينيون يرفضونه .

واكد نتنياهو في حديث لشبكة التلفاز الامريكية فوكس الليلة الماضية ان قضية الاستيطان لا تشكل لب النزاع مع الفلسطينيين .

وحول الملف الايراني قال نتنياهو انه بحث سبل التصدي للمشروع النووي الايراني مع الرئيس ترامب اذ يمكن لطهران ان تستأنف هذا المشروع بعد عقد من الزمن .

هذا وقد غادر نتنياهو الولايات المتحدة فجر اليوم عائدا الى اسرائيل في ختام زيارته لواشنطن .

واشات الاذاعة الى انه تم الاتفاق مع الادارة الامريكية حول انشاء الية للتباحث في مسالة المستوطنات.