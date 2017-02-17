الاحتلال يفتح معبر أبو سالم لإدخال 500 ألف لتر وقود لكهرباء غزة

غزة/PNN-فتحت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الجمعة معبر كرم ابو سالم التجاري لضخ كميات محدودة من السولار لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

وكان مدير معبر كرم أبو سالم، منير الغلبان، قال في تصريح له: إنه سيتم فتح المعبر بشكل استثنائي لتزويد محطة توليد الكهرباء بكميات من السولار الصناعي، بالإضافة لكميات من غاز الطهي الجمعة”.

يشار إلى أن سلطة الطاقة بغزة، أكدت أن محطة الكهرباء، تعمل منذ أيام بمولدين اثنين فقط، نتيجة مماطلة الهيئة العامة للبترول برام الله، في إدخال منحة الوقود التركية.

“سيتم ضخ 500 ألف لتر سولار لمحطة الكهرباء في غزة اليوم الجمعة ولن يتم ادخال غاز الطهي وفقاً لعضو جمعية أصحاب محطات الغاز والبترول في قطاع غزة نور الدين الخزندار.

يذكر أن “إسرائيل” تغلق معبر أبو سالم يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الاسبوعية.