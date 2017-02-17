بعثة منتخبنا لقدامى اللاعبين تصل الجزائر

الجزائر /PNN- وصلت بعثة منتخبنا لقدامى اللاعبين الى الجزائر، للمشاركة في البطولة الكروية الجهوية لكرة القدم لقدامى اللاعبين احتفالا باليوم الوطني للشهيد، وتخليدا للذكرى التي تصادف الثامن عشر من شباط.

وتقام البطولة في منطقة اولاد بن عبد القادر في ولاية الشلف غرب الجزائر.

والتقى ممثل سفير فلسطين المستشار الاول بشير ابو حطب، أعضاء البعثة، عقب وصولهم متمنيا لهم التوفيق في مشاركتهم، معتبرا حضورهم انجازا بحد ذاته.

من جانبه عبر رئيس البعثة علاء حالوب، عن سعادة الوفد على الدعوة التي وجهت لهم من قبل جمعية الامل لمكافحة الآفات الاجتماعية، وبإشراف المكتب البلدي لبلدية اولاد بن عبد القادر، مشيرا الى ان هذه الدعوة دلالة على حب الجزائريين لفلسطين.

وتوجه الوفد في وقت لاحق مع وفد من اصحاب الدعوة الى مدينة شلف، حيث حظي باستقبال حافل.

وثمن رئيس بلدية اولاد بن عبد القادر، العيش عبد القادر، حضور الوفد للجزائر متحملا مشاق السفر والظروف الصعبة التي يمر بها بفعل الاحتلال البغيض من اجل مشاركة اخوانهم الجزائريين في تظاهرتهم الكروية من خلال احياء المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا وهو الشهيد الذي قدم الغالي والنفيس من اجل ان تتحرر بلد المليون ونصف المليون شهيد.

واكد عبد القادر، انه لا بد ان يأتي يوم وتتحرر فلسطين ونحضر اليكم ونشارككم في احتفالاتكم وهذه امنية كل الجزائريين.

بدورة قال رئيس البعثة حالوب، ان حسن الضيافة من قبل الجزائريين ليس بالغريب، والتاريخ شاهد حي على احتضان بلد الثوار الجزائر لإخوانهم الفلسطينيين وكذلك الثورة الفلسطينية وافتتاح اول مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وسيخوض منتخبنا اليوم السبت، اولى لقاءاته مع الفائز بلقب بطولة يوم الشهيد اولاد عبد القادر، على ان يتبع ذلك لقاء مع منتخب قدامى الجزائر الفائز على المنتخب الالماني في مونديال المكسيك العام 1986.