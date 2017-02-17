حذرت البروفيسورة مارتينا دي تسفان من أن السمنة المفرطة تمهد الطريق لأمراض خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والدورة الدموية.
لذا شددت اختصاصية الطب النفس-جسدي والعلاج النفسي على ضرورة أن يقوم الأشخاص المصابون بالسمنة المفرطة بإنقاص أوزانهم، موضحة أنه ينبغي في البداية التخطيط لخسارة 5% إلى 10% من وزن الجسم.
وأضافت أنه من الأفضل خسارة 5 كيلوغرامات والحفاظ على الوزن الجديد بدلا من التخطيط لخسارة عدد كبير جدا من الكيلوغرامات والاستسلام.
ويمكن إنقاص الوزن باتباع بعض التدابير السهلة، مثل تناول الطعام في أطباق صغيرة وعدم الذهاب إلى التسوق في ظل الشعور بالجوع، بالطبع إلى جانب المتابعة مع طبيب أو اختصاصي تغذية.