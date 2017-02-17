حذرت البروفيسورة مارتينا دي تسفان من أن ‫السمنة المفرطة تمهد الطريق لأمراض خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري ‫وأمراض القلب والدورة الدموية.

‫لذا شددت اختصاصية الطب النفس-جسدي والعلاج النفسي على ضرورة أن يقوم ‫الأشخاص المصابون بالسمنة المفرطة بإنقاص أوزانهم، موضحة أنه ينبغي في ‫البداية التخطيط لخسارة 5% إلى 10% من وزن الجسم.

‫وأضافت أنه من الأفضل خسارة 5 كيلوغرامات والحفاظ على الوزن الجديد بدلا ‫من التخطيط لخسارة عدد كبير جدا من الكيلوغرامات والاستسلام.

‫ويمكن إنقاص الوزن باتباع بعض التدابير السهلة، مثل تناول الطعام في ‫أطباق صغيرة وعدم الذهاب إلى التسوق في ظل الشعور بالجوع، بالطبع إلى ‫جانب المتابعة مع طبيب أو اختصاصي تغذية.