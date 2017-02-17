البرغوثي: في الذكرى ال١٢ لمقاومة بلعين مثل ما سقط جدار برلين سيسقطجدار الفصل العنصري

رام الله/PNN-قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينيه، أنه مثل ما سقطجدار برلين سيسقط جدار الفصل العنصري الاسرائيلي.

جاءت تصريحات البرغوثي خلال مشاركته في مسيرة بلعين الأسبوعية والتي تتصادف مع مرور١٢ عاما على انطلاق المقاومة الشعبية في بلعين.

وأضاف البرغوثي، ان قرية بلعين نموذجا للمقاومة الشعبية المستمرة منذ ١٢ عاما والتي لم تتوقفبمسيراتها الأسبوعية ضد جدار الفصل العنصري.

وأكد البرغوثي ان اسرائيل لن ترتدع الا بالمقاومة والمقاطعة وفرض عقوبات عليها، مؤكدا علىان الشعب الفلسطيني سيستمر في كفاحه ضد نظام “الأبرتهايد” العنصري الذي تفرضه اسرائيلعلى الشعب الفلسطيني.

وحيى البرغوثي، المتضامنين الأجانب على مشاركتهم في المسيرات الأسبوعية الى جانب أهاليقرية بلعين ونشطاء المقاومة الشعبية.