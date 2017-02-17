ما الطريقة الصحيحة لاستعمال خيط الأسنان‬؟

أكد طبيب الأسنان الألماني توماس فولف على أهمية تنظيف الفراغات بين الأسنان بواسطة خيط الأسنان إلى جانب التنظيف المعتاد بواسطة الفرشاة والمعجون.
وعن كيفية الاستعمال الصحيح لخيط الأسنان أوضح فولف أنه يتعين على المرء لف جزء كاف من الخيط حول إصبعي السبابة، وبعد ذلك يبدأ تنظيف الفراغات بين الأسنان في حركات رأسية، من أعلى إلى أسفل أو من طرف السن إلى اللثة.
وينبغي دائما تنظيف الأسنان المجاورة للفراغ، مع ضرورة استعمال جزء جديد من الخيط عند تنظيف كل فراغ، حتى لا تنتقل البكتيريا بين فراغات الأسنان عن طريق استعمال الخيط نفسه.
وبعد انتهاء عملية التنظيف ينبغي شطف الفم جيدا بالماء.