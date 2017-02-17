ما الطريقة الصحيحة لاستعمال خيط الأسنان‬؟

أكد طبيب الأسنان الألماني توماس فولف ‫على أهمية تنظيف الفراغات بين الأسنان بواسطة خيط الأسنان إلى جانب ‫التنظيف المعتاد بواسطة الفرشاة والمعجون.

‫وعن كيفية الاستعمال الصحيح لخيط الأسنان أوضح فولف أنه يتعين على ‫المرء لف جزء كاف من الخيط حول إصبعي السبابة، وبعد ذلك يبدأ تنظيف ‫الفراغات بين الأسنان في حركات رأسية، من أعلى إلى أسفل أو من طرف السن ‫إلى اللثة.

‫وينبغي دائما تنظيف الأسنان المجاورة للفراغ، مع ضرورة استعمال جزء جديد من الخيط عند تنظيف كل فراغ، حتى لا تنتقل البكتيريا ‫بين فراغات الأسنان عن طريق استعمال الخيط نفسه.

وبعد انتهاء عملية ‫التنظيف ينبغي شطف الفم جيدا بالماء.