ديار للنشر تطلق كتاب بعنوان “أيوب مسّلم يعقوب مسّلم 1905 – 2001” للدكتور عدنان أيوب مسّلم

بيت لحم/PNN – احتفلت ديار للنشر التابعة لدار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة في مدينة بيت لحم، مساء اليوم الجمعة الموافق السابع عشر من شهر شباط، بإطلاق أحدث اصداراتها كتاب بعنوان “أيوب مسّلم يعقوب مسّلم 1905 – 2001” للدكتور عدنان أيوب مسّلم، وذلك في قاعة كريمة عبود – دار الندوة الدولية في مدينة بيت لحم.

وسلط الكتاب الضوء على سيرة السيد أيوب مسّلم يعقوب مسّلم وبعض مقالاته التي تتضمن مقالة عن الهجرة (1937)، وتاريخ تكوين بلدية بيت لحم، والشهيد يعقوب مسّلم مسّلم، ورحلته الى الأمريكيتيين في (1953 – 1954)، ومقالات أخرى.

وقد افتتح الحفل القس الدكتور متري الراهب رئيس دار الكلمة الجامعية بكلمة رحب خلالها بالضيوف، وأكد: “يسر ديار للنشر أن تطلق هذا الكتاب الجديد لمؤلفه الدكتور عدنان مسّلم والذي يؤرخ لحقبة مهمة من التاريخ الفلسطيني عامة وتاريخ بيت لحم خاصة”.

وأضاف: “من يطالع هذا الكتاب يرى أن الهم الفلسطيني من احتلال واعتقال وتهجير انما يشكل جرحاً دامياً ما زال ينزف حتى هذه اللحظة في انتظار ان يأتي الفرج”.

ومن ثم ناقش كل من القس الدكتور متري الراهب، والدكتور خليل شوكة، والأستاذ زغبي زغبي الكتاب مع الدكتور عدنان أيوب مسّلم، وبعد ذلك ناقش الدكتور مسّلم مداخلات الحضور التي تميزت بالأسئلة والاستفسارات الثرية.

وقال الدكتور خليل شوكة: “الكتاب جزء منه سِجل تاريخي يوثق لأحد شخصيات هذه المدينة الذي لعب دوراً مهماً في سبيل الرفع من شأن مدينة بيت لحم وأهاليها وسكانها، والكتاب يتضمن أيضاً بعض المقالات للدكتور عدنان نفسه عن أحداث هامة مرت فيها هذه المدينة خاصة في فترة الانتداب البريطاني”.

كما وذكر الأستاذ زغبي زغبي: “بالنسبة لي لقد تعلمت الكثير من خلال قراءة الكتاب في الحقول السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة في الماضي وخصوصا القصص وحكايات السلف الصالح، ومن هذه المنصة ادعو الجميع ان يحذو خذوة الدكتور عدنان في الكتابة والتأليف والتدوين والتوثيق والسير قدما في سير الدكتور عدنان هذه القامة الوطنية الثقافية العلمية التي تسير بخطو متواضعة ومشرقة، وحقاً لقد اضاء بسيرة والده فضاءات تعبيراً عن حياة المجتمع المدني وهذه الاضاءات تنسجم مع شعار مجلة المهد التي تقول: ” وان عميت بكم طرق تنرها نجمة المهد” والتي اسسها فقيدنا أيوب مسّلم يعقوب مسّلم”.

واستهل الدكتور عدنان مسّلم حفل اطلاق الكتاب بكلمة شكر خلالها القس الدكتور متري الراهب على تشجيعه الدائم للمواهب، وشكر ديار للنشر وأوضح أن هذه ليست المرة الاولى التي ينشر فيها في ديار للنشر فقد نشر قبل ثلاثة أعوام كتاب بعنوان “عيسى باسيل البندك …حياته أعماله مذكراته”، وأيضاً وشكر الحضور على وجودهم وحسن استماعهم، كما وقدم لمحة عابرة عن الكتاب وعن غلاف الكتاب الذي يحتوي على صورة والد الدكتور عدنان مسّلم.

ويذكر أن المؤلف الدكتور عدنان أيوب مسّلم ولد وترعرع في مدينة بيت لحم الفلسطينية، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعة إنديانا في مدينة بلومينجتن / انديانا، وعلى الدكتوراه من جامعة ميتشيغن في آن آربر ميتشيجن ويعمل منذ عام 1981 في جامعة بيت لحم ولا يزال على رأس عمله، وله عدة كتابات نشرت في القدس وبيت لحم وفي الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا.

ومن الجدير بالذكر ان الهدف الرئيس من هذه السلسة لديار للنشر هو المساهمة في كتابة التاريخ الشفوي الفلسطيني كجزء أصيل من إعادة كتابة الرواية الفلسطينية كما عاشها اباؤنا وأجدادنا، وذلك بهدف بلورة هوية فلسطينية متجذّرة في التاريخ تتسم بديناميكة تتطور بمرور الزمن.