نقدم لكم موعد شهر رمضان 2017 ومتى تاريخ أول يوم رمضان 1438 ، أيام تفصلنا عن موعد بداية شهر رمضان الكريم الذي يعد فيه الخير علي جميع الأمة الإسلامية وفيه تمحو الذنوب والخطايا وتكتر الحسنات ويتوجه فيه الناس إلي الدعاء الكثير ، ونستعرض علي حضراتكم تاريخ موعد شهر رمضان 2017 في مصر والسعودية والدول العربية والذي يشغل الكثير الآن في جميع البلدان.

موعد بداية شهر رمضان 2017 -21438

موعد شهر رمضان الكريم 2017 ، هو سؤال يطرحة الجميع في الدول العربية الآن من أجل معرفة متى موعد بداية شهر رمضان في مصر والسعودية والدول العربية ، حيث يتم التحضير لهذا الشهر الكريم من جميع الإتجاهات وشهر رمضان الكريم فيه نزل القرآن الكريم علي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، وفيه نزل الوحي ، وشهر رمضان يشهد ليلة القدم ، وسوف نقدم لحضراتكم موعد ليلة القدر أيضا خلال متابعة مستمرة.

موعد شهر رمضان 2017 تاريخ أول يوم رمضان

عبر البحث في جميع الاخبار الصادرة عن الصحف الرسمية إتضح لنا أن تاريخ موعد شهر رمضان 2017/1438 في شهر مايو المقبل ، علي أن يكون موعد بداية أول يوم شهر رمضان في مصر والدول العربية بتاريخ 26-5-2017 وما يقابلة من التاريخ الهجري وقتها ، وسنتابع أول بأول أهم ما ترصده الجهات المختصة وعلماء الفلك عن موعد بداية شهر رمضان 1438 في الدول العربية.