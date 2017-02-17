أمير دندن يصدح بالطرب الاصيل ويحظى باطراء لجنة التحكيم

نال المشترك الفلسطيني في برنامج “اراب ايدل” امير دندن، اعجاب لجنة التحكيم والتصفيق العاصف للجمهور في حلقة الليلة الماضية من البرنامج الشهير.

ووصفت لجنة التحكيم أداء دندن بالرائع بأدائه أغنية “رمشت عينك” لوديع الصافي، وفرض حضوره المميز وشخصيته في تقديم الأغنية، احترام لجنة التحكيم وتصفيق الجمهور.

وافتتح دندن وصلته الغنائية بموال شعبي أرسل من خلاله تحية إجلال لأرض الوطن حيث كان اداؤه لافتا وسط تفاعل كبير من الجمهور ليتبعه بأغنية رمشت عينك ليتراقص معه أعضاء لجنة الحكم ويتمايل الجميع على ألحان الأغنية الشجية التي نجح أمير بتأديتها بصورة بدت مثالية كما قال له حسن الشافعي.

وأشادت لجنة التحكيم بغنائه، وعلَّقت على تفاعله مع الجماهير على المسرح، معتبرة أن حب الجماهير وقبولها للفنان يعد من أهم علامات النجاح في حياته العملية.

وقال حسن الشافعي “سأقول لك أمرًا لا يفترض بي أن أقوله، جميع المتسابقين في برنامج عرب آيدول لديهم نقطة ضعف إلا أنت، أحسنت”.

واكتفت أحلام بتوجيه التحية للشعب الفلسطيني من خلال اعجابها بأداء أمير، إذ قالت له “ربي يسعد فلسطين إللي جابتك”.

بدورها، علقت نانسي على أداء دندن: “أنت ما بتعرف بس تغني إحنا شو بصير فينا… بننبسط كتير… عم تقدم لنا الفرح”.

أما وائل كفوري فقد اختار أن يعلق على أداء دندن بشيء من التشويق، حيث قال:”يلي قدمته الليلة مش جيد… وعم بقول رأيي بصراحة… ولا حتى جيد جدا… أنت ممتاز”.

وامتد جمال اداء امير الى منزل النجمة اصالة التي شاركت جمهورها مقطع فيديو لمتابعتها الحلقة عبر التلفاز.

وأردفت الفيديو بتعليق جاء فيه: “أميييييييييييير أمييييييييير صوت بدددددددددعه…”.

وأضافت قائلة: “لما بيغني الدنيا بتحلى والفرح بيحاوط المكان والفخر بيعلى لدرجة الغرور، نعم نحنا شعب معتّر بس موهوبينا غاية بالفخامة والكبرياء والشموخ … صوتك صدقه لناس محتاجه تفرح وتفخر وتنسى كل حزن”.