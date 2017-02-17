عملية جراحية لإعادة زرع وجه كامل بأميركا

نجح جراح تجميل في الولايات المتحدة في زرع وجه كامل لمريض كان يعاني من تشوهات كبيرة جراء حادث إطلاق نار، وتعتبر تلك العملية واحدة من أكثر العمليات الطبية تعقيدًا.

وكان المريض خضع للعديد من عمليات الترميم، لكن النتيجة كانت مختلفة هذه المرة بعد تماثله للشفاء ورؤية وجهه الجديد للمرة الأولى على إثر عملية زراعة وجه كامل أجريت له في يونيو/حزيران الماضي.

واستمرت العملية 56 ساعة تم خلالها استئصال وجه الواهب بما فيه الأنف والفم والفك والأسنان، فضلا عن الجلد والعظام والعضلات والأعصاب قبل زرعها للمريض.

المصدر: الجزيرة