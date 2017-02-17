يعقوب شاهين يغني القدود الحلبية وأخرى رومانسية ويدعو جمهوره لتكثيف التصويت على الرقم “25”

بيروت /PNN/ غنَّى الفنان الفلسطيني الذي ينافس على لقب “محبوب العرب” في برنامج المواهب الشهير “أراب أيدل” الليلة الجمعة أغنيتين أحدهما رومانسية للفنان وائل كفوري “يا ضلي يا روحي” فيما افتح الأغنية الثانية بموال “أصابك عشق” تلاها أغنية من القدود الحلبية المميزة في الغناء العربي “عايل مَنّي عايل”.

وأشعل “الأسمراني” مسرح أراب ايدل بأغانيه, وعكست شاشات العرض تفاعل الجمهور الكبير, الذي حضر من فلسطين, ومخيمات اللجوء في لبنان وعدد كبير من بلدان العالم لتشجيعه في البرايم قبل الأخير من البرنامج هذا الأسبوع.

وعلى غير العادة لم تتمالك الفنانة الإماراتية أحلام أعصابها وخرجت عن برتوكول البرنامج ووقفت تصفق ليعقوب, فيما علَّق وائل كفوري, “يا ضلي يا روحي .. المهم يعقوب يضل لآخر البرنامج”.

ودعا “شاهين” جمهوره و”الفانز” و”الجيش اليعقوبي” من كل بقاع الأرض للتصويت له على الرقم “25” من أجل ضمان الاستمرار في البرنامج والمنافسة على اللقب.

واوضح شاهين أنه أسبوع حاسم, فيما أعلنت ادارة البرنامج أن هذا الأسبوع وتحديدًا في حلقة يوم السبت سيخرج متسابقين, وسينتقل الثلاثة الآخرين إلى المرحلة النهائية الأسبوع المقبل.

وحضيَ شاهين بإعجاب شديد من لجنة التحكيم وعلق المايسترو والموزع حسن الشافعي في الحلقات السابقة ليعقوب, “صوتك المفروض يتحرَّم على الناس لأنه بيسكر اللي بيسمعه”, فيما أجمعت اللجنة أكثر من مرة على جمال صوته وحضوره وتفاعله مع الجمهور على المسرح.