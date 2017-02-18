حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الاثنين

رام الله/PNN- قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون، اليوم السبت، صافيا بوجه عام وشديد البرودة في ساعات الصباح إلى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة ان الجو يكون يوم غد الأحد صافيا بوجه عام وباردا في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الإثنين المقبل صافيا بوجه عام وباردا في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن حدوث الصقيع والانجماد في ساعات الصباح الباكر أيام السبت والأحد والاثنين.