جوارديولا يُعلق على امكانية العودة لبرشلونة

برشلونة/PNN- حسم الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مسألة عودته لتدريب فريقه السابق برشلونة برد قاطع.

وأصبح مستقبل لويس إنريكي، المدرب الحالي للبارسا مهددًا بعد الهزيمة المذلة التي مني بها الفريق الكتالوني برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، في المباراة التي جمعتهما بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها موقع “فور فور تو”: “لن أعود أبدًا إلى برشلونة كي أكون مدربًا هناك، فترتي هناك ولت”.

وسبق وأن تولى جوارديولا، تدريب برشلونة لأربعة مواسم في حقبة ذهبية للفريق الكتالوني، إذ حقق خلالهم 14 بطولة.

وفاز بيب بالدوري الإسباني ثلاث مرات وكأس الملك مرتين، والسوبر إسباني 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، والسوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين.