كريستيانو رونالدو يربح 800 مليون جنيه استرليني

مدريد/PNN- يُعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أبرز النجوم في العالم وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يملك البرتغالي أكثر من 260 مليون معجب عبر تلك المواقع المختلفة.

وتقول صحيفة “ذا صن” الإنجليزية إن كريستيانو رونالدو حصد في عام 2016 مبلغ 422 مليون جنيه إسترليني، من منصات التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر وانستجرام”، ويتوقع أن يحصد مثلها في عام 2017.

ونشر كريستيانو رونالدو في عام 2016، ما يقارب من 1703 منشورات، والتي حصلت على 2.25 مليار تفاعل وفقًا لأداة الهوكيت التي تعمل على تحليل نتائج مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير التقارير إلى أن 347 منشورا من منشورات البرتغالي كان تحتوي على دعايا إعلانية لشركة نايكي الخاصة بالمنتجات الرياضية، والتي حصلت وحدها على 4.6 مليون تفاعل.

ووفقًا للاداة فإن الـ422 مليون جنيه إسترليني التي حققها كريستيانو رونالدو كانت من جراء التفاعلات التي يحصدها البرتغالي في تغريداته عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يقوم بالترويج لمنتجات الشركة (نايكي) مما زادت أرباحه.

المصدر: كووورة.