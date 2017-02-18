نجم اتلتيكو مدريد يعود للقائمة استعدادًا للقاء سبورتينج خيخون

مدريد/PNN- أعلن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، قائمة فريقه لمواجهة سبورتينج خيخون، غدًا السبت، بالجولة الـ23 من الدوري الإسباني، والتي الفرنسي نيكو جايتان، بعد أن تعافى من كدمة في القدم اليمنى.

ويعود جايتان بذلك أخيرًا لقائمة أتلتيكو، على الرغم من أنه لم يتدرب مع الفريق، خلال جلسات المران الثلاثة الأخيرة؛ بسبب التهاب الركبة الذي عانى منه منذ لقاء إياب نصف نهائي كأس الملك، أمام برشلونة.

وغاب عن القائمة، 6 لاعبين، واحدًا منهم فقط بقرار فني، هو الإيطالي أليسيو تشيرتشي، بالإضافة إلى دييجو جودين، وخوانفران توريس، وتياجو مينديش، ويان أوبلاك، وأوجوستو فيرنانديز؛ بسبب الإصابة.

كان أوبلاك، وتياجو، عادا للمران الجماعي للفريق، إلا أنهما لم يحصلا على الإذن الطبي بعد.

وقال سيميوني، عن اللاعبين خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، إنهما “بحالة جيدة وصارا أفضل. تياجو بدأ يتحرك بشكل أكثر طبيعية ونفس الشيء بالنسبة لأوبلاك”، معربًا عن أمله في عودتهما للعب قريبًا.

وضمت قائمة سيميوني لمواجهة سبورتنج 18 لاعبًا، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميجل أنخل مويا، وأندري مورييرا.

الدفاع: شيمي فرساليكو، ستيفان سافيتش، خوسيه ماريا خيمينيز، فيليبي لويس، لوكاس هرنانديز.

الوسط: جابي فرنانديز، كوكي ريسوريكسيون، ساؤول نييجيز، كايو هنريكي، نيكو جايتان، يانيك كاراسكو، توماس بارتي.

الهجوم: أنخيل كوريا، فرناندو توريس، أنطوان جريزمان، كيفن جاميرو.