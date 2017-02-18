150 مستوطن يقتحمون “ام الكبيش” بالاغوار الشمالية

الاغوار/PNN- اقتحم نحو مائة وخمسين مستوطنا الليلة الماضية، منطقة أم الكبيش على السفوح الجبلية الشرقية في الأغوار الشمالية والمحاذية لبلدة طمون شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين اقتحموا المنطقة وهم يركبون الخيول، وسط حراسة من قوات الاحتلال، قبل أن يشرعوا بترديد ترانيم وفق سلوك معتاد أثناء اقتحامهم لمناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأشار مواطنون من بلدة طمون، إلى إن قوات الاحتلال والمستوطنين داهموا المنطقة عدة مرات مؤخرا، وقاموا بمسح “طبوغرافي” وتصوير للمنطقة، بما يمهد لمخطط للاستيلاء عليها وإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.