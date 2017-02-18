8 اطعمة صالحة للاستخدام مدى الحياة.. لا تعرف انتهاء صلاحية

كتب -علي أحمد:

تاريخ انتهاء الصلاحية أول شيء تقع أعيننا عليه حين نشتري أي منتج من المواد الغذائية، لكن هل تعلم أن ثمة أطعمة لست في حاجة للتعرف على تاريخ انتهاء صلاحيتها حيث أنها صالحة مدى الحياة؟

هذا الأمر كشف عنه موقع “هافينجتون بوست” في نسخته الإسبانية حيث ألقى الضوء على العديد الأطعمة التي قد يلجأ البعض للتخلص منها بعد فترة من شرائها ظناً منه أنها لم تعد صالحة للاستخدام، دون أن يعلم أنها قد تخزن إلى الأبد دون أن يطرأ عليها أي تغيير ضار، نعرض لكم هنا أبرز هذه الأطعمة.

العسل

قد يتغير لونه وتركيزه مع الوقت، ولكن العسل لا يفقد صلاحيته أبداً، كل ما عليك وضع الوعاء المفتوح في إناء كبير به ماء ساخن لإذابة السكر المتركز.

الأرز

ينطبق هذا على كل أنواع الأرز ما عدا الأرز البني نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الزيوت تتسبب في تعفنه مع الوقت.

الخل

يبقى الخل الأبيض دائماً في حالة جيدة، فلا قلق من استخدامه على الإطلاق

الملح

كل أنواع الملح صالحة للاستخدام مدى الحياة.

دقيق الذرة

يمكنك الاحتفاظ بالدقيق لوقت طويل شريطة التأكد من تخزينه في مكان جاف وبارد ومغلق.

السكر

لا يفسد السكر على الإطلاق وذلك لسبب بسيط أنه ليس مكوناً للبكتريا.

القهوة

إذا قمت بإعداد كوب من القهوة ولم تشربه، قم بوضعها في الثلاجة، وسوف تظل بحالة جيدة إلى الأبد.

البقوليات

تحتفظ البقوليات بصلاحية استخدام لمدى الحياة.