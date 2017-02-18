قراقع: على المجتمع الدولي ان يوقف جرائم الاحتلال بحق الاسرى والمرضى

رام الله/PNN- افادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان النتائج الطبية الاولية للفحوصات الطبية لجثمان الشهيد محمد عامر الجلاد 24 سنة، سكان طولكرم الذي تم تسليمه جثمانه يوم أمس، على حاجز عناب العسكري الاسرائيلي في طولكرم تشير الى انفجار في الرئة اليمنى وفتحه في جدار القفص الصدري الخارجي وتفتت في الكبد مع وجود شظايا رصاص اضافة الى تمزق في العمود الفقري وكسر في عظام الحوض من جهة اليمنى الى الامام.

وأشارت الفحوصات الطبية الى حالة احتشاء مائي في منطقة الصدر والبلعوم مما قد يسبب الاختناق ، وكل ذلك بسبب الاصابة برصاص الاحتلال يوم 9/11/2016 على حاجز حوارة العسكري حيث اخترقت الرصاصات في منطقة الصدر من الجهة العليا الى الاسفل مما ممزق الاجهزة الداخلية للشهيد.

وكان د. ريان العلي مدير معهد الطب الشرعي في مستشفى جامعة النجاح ومسؤول قسم الاشعة في مستشفى ثابت منصور غانم وباشراف النائب العام الدكتور احمد براك، قد اشرفوا على عملية اجراء الفحوصات لجثمان الشهيد في مستشفى ثابت في طولكرم لمعرفة اسباب الوفاة، وذلك بعد ان تعذر اجراء تشريح متكامل لجثة الشهيد بسبب حالة التجميد لجثة الشهيد التي افرج عنها من ثلاجات مستشفى بيلنسون الاسرائيلي حيث كان يقبع هناك.

واتهم عيسى قراقع رئيس هيئة الاسرى حكومة الاحتلال واطباء مستشفى بيلنسون الاسرائيلي بالمسؤولية التامة عن سقوط الشهيد الجلاد، حيث تم اخفاء خبر وفاة الشهيد لمدة حوالي يومين، حيث سقط يوم الاربعاء 8/2/2017 الساعة 7.25 دقيقة مساء، في حين تم الابلاغ عن ذلك يوم 10/2/2017.

وقال ان حكومة الاحتلال والنيابة العسكرية الاسرائيلية رفضت الافراج عنه برغم معرفتها بحالته الصحية الصعبة ورغم انه لم يحقق معه ولم تنزل له لائحة اتهام، واصرت النيابة العسكرية على استمرار اعتقاله.

وقال قراقع ان آخر جلسة غيابية للاسير كانت يوم 25/1/2017 في محكمة عوفر الاسرائيلي، وانه قدم تقرير من قبل المشفى عن حالته الصحية والذي افاد الى خطورة حالته، ولكن المحكمة مددت اعتقاله خمسة ايام ورفضت الافراج عنه.

وأوضح قراقع ان الشهيد الجلاد نقل من العناية المكثفة حيث كان تحت الاجهزة الى القسم الباطني، وبعدها جرى تدهور متسارع على حالته الصحية قادت الى الوفاة.

وقال قراقع لقد رفعنا شكوى رسمية على اطباء المستشفى حول قضايا كثيرة تتعلق باستشهاد الشهيد الجلاد منها خبر اخفاء تاريخ الوفاة الفعلي وايضا عدم تسليمنا تقرير شامل عن حالته الصحية ومراحل العلاج التي جرت له خلال وجوده في المستشفى ، وكذلك بمايتعلق بوضع عراقيل امام زيارة عائلته له خلال فترة علاجه.