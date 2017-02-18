ارزيقات لـPNN: اجراءات اكثر صرامة ومستمره لضبط المركبات غير القانونية بكافة المناطق

رام الله/PNN- قالت الشرطة الفلسطينية، اليوم السبت، أنها ستكثف من إجراءتها خلال الايام القادمة وستكون أكثر صرامة وتشدداً خلال ضبطها المركبات الغير قانونية في كافة مناطق الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطين المقدم لؤي ارزيقات في حديث لشبكة PNN: أن الاجراءات مستمرة وسيتم تكثيفها خلال الايام القادمة وستكون أكثر صرامة وتشدد خلال ملاحقة وضبط المركبات غير القانونية.

وأكد ارزيقات أن الحملة ستشمل كافة المناطق بالصفة الغربية، وستكون الاجراءات مستديمة ومستمرة، وسيتم تكثيف الجهود للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية بما فيها الدراجات.

وأضاف المقدم ارزيقات أنه سيتم عمل حملات توعية بكافة وسائل الاعلام لتوضيح خطورة المركبات غير القانونية وما تشكله من مصدر لارتكاب الجرائم.

وناشد ارزيقات اولياء الامور بضرورة منع ابنائهم من شراء هذه المركبات لانها اصبحت تشكل خطرا حقيقيا.