محافظ جنين ينعى النقيب الشهيد محمود عيسة

جنين/PNN- نعى محافظ جنين ابراهيم رمضان، اليوم السبت، الشهيد النقيب محمود عيسه (44 عاما)، والذي استشهد الليلة الماضية، بعد تعرضه للدهس من قبل مركبة غير قانونية أثناء تأديته واجبه الوطني، جنوب جنين.

وقال المحافظ رمضان إن سائق المركبة غير القانونية سلم نفسه للشرطة، وإن القانون سيأخذ مجراه في هذه القضية، داعيا الجميع الى الالتزام بالقانون والنظام والامتناع عن قيادة المركبات غير القانونية، التي طالما تم التحذير من خطورتها.

من جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة في مديرية الشرطة أوس عطياني، أن جثمان النقيب عيسة سيشيع من مستشفى جنين الحكومي اليوم السبت، بعد صلاة الظهر، بجنازة عسكرية، إلى مثواه الاخير في مسقط رأسه بلدة صانور.

وفي السياق ذاته، دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في مدينة جنين، الأهالي إلى المبادرة وتسليم المركبات غير القانونية إلى الشرطة.

وشددت الحركة في بيان صحفي، على خطورة المركبات غير القانونية على المجتمع، وضرورة توحيد الجهود الرسمية والشعبية لمحاربتها والتخلص منها.