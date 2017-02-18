برشلونة يتراجع عن صفقة بديل فيدال

برشلونة/PNN- كشفت تقارير صحفية إسبانية، تراجع مسؤولي برشلونة، عن فكرة التعاقد مع الظهير الأيمن لفريق إيبار، أندير كابا، لتعويض الغياب الطويل لأليكس فيدال، بسبب الإصابة.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية، نقلا عن مصادر داخل النادي الكتالوني: “برشلونة غير مهتم الآن بالتعاقد مع كابا، صحيح أن المدير الرياضي للنادي روبرت فرنانديز، كان يتابع تطور اللاعب في الفترة الأخيرة، إلا أنه في النهاية لن يكون هناك تحرك لضم اللاعب”.

وأضافت الصحيفة المقربة من برشلونة: “مطالب إيبار المرتفعة، والتي وصلت إلى 10 ملايين يورو، اصطدمت مع رغبة برشلونة في ضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم”.

وختمت: “بعد الهزيمة القاسية أمام باريس سان جيرمان، في دوري الأبطال، اختفت فكرة التعاقد مع كابا من على خريطة النادي الكتالوني”.

يذكر أن أندير كابا، كان أحد اللاعبين المرشحين لتعويض غياب أليكس فيدال، ضمن قائمة مختصرة أعدها المدير الرياضي روبرت فرنانديز.

ويواجه لويس إنريكي، مدرب البارسا، أزمة كبيرة، بعد إصابة فيدال بخلع في مفصل القدم اليمنى، خلال المباراة الأخيرة بالليجا، أمام ديبورتيفو ألافيس، حيث تأكد غيابه عن الملاعب لمدة 5 أشهر.

المصدر: كووورة.