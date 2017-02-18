الخضري: ما يطرح من افكار محاولات امريكية اسرائيلية للنيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

غزة/PNN- أكد النائب المستقل في المجلس التشريعي جمال الخضري أن ما يطرح من أفكار تتعلق بالقضية الفلسطينية هي محاولات أمريكية إسرائيلية للنيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومنع إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت 18-2-2017 على أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بخطوات خطيرة جداً على أرض الواقع، من تهويد للقدس وتوسيع للمستوطنات وسن قانون شرعنة الاستيطان وهدم منازل، إضافة لاستمرار حصار غزة.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً على أرضه متمسكا بحقوقه، ويعمل بكل السبل القانونية للوصول لهذه الحقوق”.

وأضاف ” هذا يتطلب توحداً فلسطينياً عاجلاً ينهي حالة الانقسام والتشرذم، وأيضا دعما عربيا وإسلاميا على المستويات الرسمية والشعبية لإسناد شعبنا وتعزيز صموده”.

ودعا الخضري المجتمع الدولي وأحرار العالم للضغط على الاحتلال لوقف كل ممارساته الاستيطانية التهويدية، وتطبيق القانون الدولي الذي لا يجيز احتلال أراضي الغير”.

وقال “شعبنا يتوق للحرية والعيش بأمان وسلام دون احتلال واستيطان وحصار في دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.