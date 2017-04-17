كاتس اكد دعمه لتطبيق الاعدام بحقهم:وزراء بحكومة الاحتلال يهاجمون البرغوثي ويشنون حملة اعلامية ضد اضراب الاسرى 

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ شنت اسرائيل اليوم حملة اعلامية مضادة عقب الاعلان عن بدء الاسرى الفلسطينين اضرابا عن الطعام بقيادة الاسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حيث حاولت اسرائيل تشويه صورة الاسرى في اكثر من وسيلة اعلام دولية.

وفي هذا الاطار نقلت صحيفة معاريف الاسرائيلية بيان لوزارة خارجية الاحتلال قالت فيه ان البرغوثي ومن معه من الاسرى هم قتلة ومحكومين بالسجن المؤبد على حد وصف البيان.

وانتقدت وزارة الخارجية الاسرائيلية نشر صحيفة نيويورك تايمز الامريكية الدولية الشهيرة مقالة للاسير مروان البرغوثي حيث قالت الخارجية ان على وسائل الاعلام ان تكون حذرة من ما تنشره في هذا الاطار في سعيها للتخفيف من حجم واثر اضراب الاسرى الاعلامي على المستوى الدولي.

وقال بيان خارجية الاحتلال ان الاسرى الفلسطينين قتلة وارهابيون وتم الحكم عليهم من خلال محاكم اسرائيلية قانونية على حد قول البيان داعية وسائل الاعلام الدولية الى التحقق مما تنشره.

وادعت خارجية الاحتلال ان الاسرى الفلسطينين ليسوا اسرى حرب او اسرى سياسيين بل هم ارهابيون وقتلة وتم محاكمتهم بصورة عالة في دولة اسرائيل الديمقراطية.

من جهته شن وزير المواصلات والشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي يسرائيل طاتس هجوما على الاسير مروان البرغوثي وقال انه ارهابي وتمت محاكته في اسرائيل مشددا على انه كوزير في حكومة اسرائيل يدعم تنفيذ حكم الاعدام بحق الاسرى الفلسطينين.

وقال كاتس ان قانون الطوارئ العسكري الاسرائيلي يسمح باعدام الاسرى الذين يثبت انهم قتلوا اسرائيليين وبالتالي لا بد من البحث في الاليات لتطبيق القانون مشددا على انه يدعم تطبيقه خصوصا في الحالات القصوى.

وقال كاتس يعلق على اضراب الاسرى مشددا ان مروان البرغوثي يبدا اضراب للمطالبة بتحسين ظروف اعتقاله فيما عائلات القتلى الاسرائيليين يعانون الالم بسبب اعمال البرغوثي ومن معه في السجون.