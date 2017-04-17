بالصور: ايقاد شعلة الحرية للاسرى للعام 2017 في نابلس

نابلس/PNN- أوقدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني ومحافظة نابلس واللجنة الوطنية لدعم الأسرى وإقليم فتح نابلس واللجان الشعبية في المخيمات والفعاليات الوطنية والرسمية والنقابية والكشفية والهيئة العليا لمتابعة الأسرى، مساء الأحد، شعلة الحرية للأسرى للعام 2017 على ميدان الشهداء وسط المدينة، لمناسبة انطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف الـ17 من نيسان من كل عام، وتضامنا مع اضراب الكرامة والحرية الذي سيخوضه الأسرى إبتداء من اليوم ضد السياسات العنجهية التي تمارس بحقهم من قبل إدارة السجون.

وشارك في إيقاد الشعلة، نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ومحافظ نابلس أكرم رجوب، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، وعدد كبير من الشخصيات السياسية والوطنية والاعتبارية والمؤسساتية، وذوو الأسرى.

وبدأ الحفل الذي تخلله عدد من الفقرات الفنية، بالسلام الوطني الفلسطيني والترحم على أرواح الشهداء، وبكلمة ترحيبية من محافظ نابلس أكرم رجوب.

وقال العالول في كلمة مثل فيها الرئيس محمود عباس، إن قضية الأسرى من أولويات واساسيات الشعب الفلسطيني، وعلينا جميعا أن نناضل من اجل حريتهم، والوقوف الى جانبهم في معركة الأمعاء الخاوية التي سيخوضونها يوم غد دفاعا عن حريتهم وكرامتهم وتحد لسياسة السجان.

وتحدث عن واقع الأسرى خاصة الأسيرات، وبارك بالإفراج عن الأسيرة لينا الجربوني من سجون الاحتلال بعد قضائها 15 عاما.

وأضاف أن احياء يوم الاسير يأتي بالتزامن مع ذكرى استشهاد خليل الوزير “ابو جهاد” أمير الشهداء ممن صنعوا المجد للامة.

بدورها، تحدثت النائبة خالدة جرار، عن واقع الاسيرات وتضحيات الأسرى جميعا، الذين يتصدون لسياسة السجان بأمعائهم الخاوية، وناشدت كافة أطياف شعبنا الوقوف الى جانب الاسرى في معركتهم.

من جانبه، قال رئيس نادي الاسير، قدورة فارس، نحيي يوم الاسير من محافظة نابلس التي ظلت وفية لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى الذين يوقدون الشعلة لمواجهة سياسة السجان.

وأضاف أن الاسرى يخوضون معركة قاسية بأمعائهم الخاوية من اجل حربتهم وكرامتهم وكرامة الامة.

وتابع، لن نقف مكتوفي الايدي في ظل هذه المعركة التي يقودها الأسرى ويجب على الجميع الوقوف الى جانبهم حتى ينتصروا ويتحرروا، وهم مرحب بهم بين ابناء شعبهم.

وشدد فارس على أهمية التوحد خلف قضية الاسرى من اجل مواجهة المحتل، مناشدا فصائل العمل الوطني جميعا بالخروج الى الشوارع نصرة للأسرى ولإيصال رسالة للقيادة الاسرائيلية بان الجميع يقف مع الاسرى.

من جانبها قالت أزهار ابو سرور والدة الشهيد عبد الحميد ابو السرور الذي تحتجز قوات الاحتلال جثمانه منذ استشهاده، إن قوات الاحتلال تقود هجمة شرسة ضد الأسرى، بل تعدى الامر الى التنكيل بهم كما فعلوا مع الشهداء المحتجزة جثامينهم في الثلاجات ومقابر الارقام.

وأضافت، نريد كل يوم تضامن مع الاسرى والشهداء من اجل الدفاع عن حقوقهم من خلال حراك رسمي وشعبي للوقوف في وجه المحتل.

وقبيل إيقاد الشعلة أكد رئيس هيئة الأسرى عيسى قراقع، أن الشعب الفلسطيني سيلتحم خلف أسراه ومطالبة العادلة، وأن محافظات الوطن كافة ستعج بخيم التضامن والمسيرات الداعمة والمساندة للأسرى في إضراب الحرية والكرامة، مشددا على أهمية تفعيل كل الأدوار الإعلامية والقانونية والدبلوماسية والشعبية والقيادية لنصرة الأسرى.

وفي نهاية الحفل تم إيقاد شعلة الحرية للعام 2017 على أنغام قصيدة عسقلان.